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Семь "Леопардов" не успели сделать ни одного выстрела: История одного подвига

Семь "Леопардов" не успели сделать ни одного выстрела: История одного подвига

Морской пехотинец Иван Жарский стал одним из ярчайших символов русской армии. Старший лейтенант, 27-летний командир батареи ПТУРов 810-й бригады Черноморского флота подбил 13 единиц вражеской техники, среди которой было семь "Леопардов".

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