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Антикоррупционная система МТС подтвердила соответствие стандарту ISO

Антикоррупционная система МТС подтвердила соответствие стандарту ISO

Надзорный аудит, проведенный в начале 2023 года Международным органом по сертификации систем менеджмента CERT International, подтвердил, что система комплаенс-менеджмента противодействия коррупции в МТС соответствует стандарту ISO 37001:2016.

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