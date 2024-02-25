Джонс встретился с Федором Емельяненко в Эр-Рияде: «Ты всегда был моим любимцем. Передавай привет Александру»

«Люблю тебя, Федор. Ты всегда был одним из моих любимцев. Ты и Александр. Передавай привет брату. Мое почтение!» − сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, посетивший турнир чемпионов PFL vs Bellator.
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