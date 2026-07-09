В Калужскую область подвезли бензин - очереди на заправках уменьшаются

Поставки бензина в Калужскую область увеличились на 25%, благодаря чему очереди на заправках сократилисьПравительство Калужской области сообщило, что поставки бензина в регион за последнюю неделю выросли на 25%.
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