Zero Hedge
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Zero Hedge

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World's First Commercial Nuclear-Powered Satellite Set For Launch Aboard SpaceX Rocket

World's First Commercial Nuclear-Powered Satellite Set For Launch Aboard SpaceX Rocket

World's First Commercial Nuclear-Powered Satellite Set For Launch Aboard SpaceX Rocket Authored by Mrigakshi Dixit via Interesting Engineering, Miami-based City Labs is all set to launch the world's first commercial nuclear-powered satellite into orbit.

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