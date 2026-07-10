World's First Commercial Nuclear-Powered Satellite Set For Launch Aboard SpaceX Rocket Authored by Mrigakshi Dixit via Interesting Engineering, Miami-based City Labs is all set to launch the world's first commercial nuclear-powered satellite into orbit.
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