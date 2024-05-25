Орбан: Венгрия намерена пересмотреть свой статус в НАТО

Венгрия работает над «переопределением» своего статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально отказаться от усиливающейся поддержки Украины со стороны военного альянса, заявил премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, сообщает Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии