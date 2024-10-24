Запрет на одноразовые стаканчики: Как в Нидерландах проверяют офисы

В Нидерландах начали ходить с проверками по выполнению офисами запрета на одноразовые стаканчики возле кулеров и кофемашин – требования, действующего с начала года для уменьшения количества пластикового мусора.
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