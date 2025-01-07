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Гороскоп на 2025-й год Змеи для всех знаков зодиака от астролога MAXIM

Гороскоп на 2025-й год Змеи для всех знаков зодиака от астролога MAXIM

Что год грядущий вам готовит? Слушайте внимательно, вот что провидит звездный эксперт MAXIM — ведущий астролог! фото: Sarayut Thaneerat / Legion MediaО том, что вас ждет в 2025-м, вам расскажет множество голосов — от президентского до внутреннего.

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