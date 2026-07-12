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«Мне в Тюмени выдали кровь»: смелый эксперимент Екатерины Андреевой шокировал сеть

«Мне в Тюмени выдали кровь»: смелый эксперимент Екатерины Андреевой шокировал сеть

60-летняя Екатерина Андреева выпила кровь моллюсков ради вечной молодости 60-летняя Екатерина Андреева продолжает удивлять подписчиков своими методами сохранения молодости.

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