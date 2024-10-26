Клава Кока показала, как справляется с грустью на фоне расставания с Александром Повериным

Еще в середине октября Super сообщал, что отношения Клавы Коки и Александра Поверина сошли на нет. А на днях размолвку с парнем певица подтвердила лично, а заодно сообщила, что несмотря на то что решение расстаться было принято еще полтора месяца назад, спустя 500 дней отношений, «эта рана пока кровоточит».
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