В Новосибирске мигрант Хамроев получил 15,5 года строгого режима за убийство 17-летней подруги

Иностранец заявил, что не выдержал измен девушки, с которой встречался.Советский суд 4 марта огласил приговор по делу 28-летнего мигранта из Таджикистана Хушнуда Хамроева, который убил 17-летнюю школьницу.
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