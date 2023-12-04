Bild: министр экономики ФРГ Хабек не поедет на СОР-28 из-за бюджетного кризиса

Министр экономики Германии Роберт Хабек отменил свою поездку на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28) в Дубай по просьбе канцлера Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса в стране.