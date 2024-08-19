Кирьос о Синнере: Он видит что-то большее в праздновании после победы над Зверевым

Австралийский теннисист Ник Киргиос поделился своими мыслями о праздновании дня рождения итальянской звезды Янкина Синнера после его победы над четвертой ракеткой мира Александром Зверевым в полуфинале турнира "Цинциннати Мастерс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии