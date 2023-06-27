Центровой «Гран-Канарии» Александер Бальцеровски сыграет за «Бостон» в Летней лиге НБА. 22-летний Бальцеровски в минувшем сезоне представлял «Гран-Канарию».
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии