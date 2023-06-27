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Александер Бальцеровски сыграет за «Бостон» в Летней лиге НБА

Центровой «Гран-Канарии» Александер Бальцеровски сыграет за «Бостон» в Летней лиге НБА. 22-летний Бальцеровски в минувшем сезоне представлял «Гран-Канарию».

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