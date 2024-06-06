Понтон с людьми опрокинулся на пруду в Петербурге, есть погибший

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате опрокидывания понтона на пруду в Екатерининском парке, о чем сообщает пресс-служба местного Следственного комитета России (СК РФ) по Северной столице.
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