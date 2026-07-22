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Царьград

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За полёты "ниже радаров" заплатит население. Враг изменил правила для авиации над Москвой

За полёты "ниже радаров" заплатит население. Враг изменил правила для авиации над Москвой

Как свидетельствуют попавшие в распоряжение СМИ инструкции авиационного ведомства, в столичном регионе с середины июля меняются правила полётов бортов гражданской авиации.

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