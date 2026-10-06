Berliner Morgenpost: в ФРГ число отказов от военной службы превысило 12 тысяч

В Германии число отказов от военной службы превысило 12 тысяч, пишет газета Berliner Morgenpost.Как пишут авторы публикации, число молодых людей, которые направили властям официальные письма с отказом от прохождения военной службы, превысило 12 тысяч человек, что в более чем в три раза больше, чем аналогичный показатель 2025 года.
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