Berliner Morgenpost: в ФРГ число отказов от военной службы превысило 12 тысяч

В Германии число отказов от военной службы превысило 12 тысяч, пишет газета Berliner Morgenpost.Как пишут авторы публикации, число молодых людей, которые направили властям официальные письма с отказом от прохождения военной службы, превысило 12 тысяч человек, что в более чем в три раза больше, чем аналогичный показатель 2025 года.