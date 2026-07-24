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Царьград

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Депутат ЕП из Эстонии раскритиковала рекламу с жареным луком из-за русофобии

Депутат ЕП из Эстонии раскритиковала рекламу с жареным луком из-за русофобии

Потребители увидели в рекламе производителя мясопродуктов попытку разжечь межнациональную рознь, так как слово "лук" на местном сленге пренебрежительно используется по отношению к русскоязычному населению.

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