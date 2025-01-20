«Его подставили»: что известно о пожарном, пойманном вместе с чиновником-«наркобароном». Фото

Контейнер с коноплей у свердловского пожарного из села Кочневское Камиля Галимзянова (фигурант из дела экс-чиновника Игоря Крупского, обвиненного в сбыте наркотиков) появился во дворе дома больше месяца назад.
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