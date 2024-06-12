Как будет отмечаться День России в Томске 12 июня 2024 года

В Томске пройдут масштабные торжества в честь Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня. Основные мероприятия пройдут на площади у Драматического театра, где с 13:00 начнется большая праздничная программа.
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