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Как будет отмечаться День России в Томске 12 июня 2024 года

Как будет отмечаться День России в Томске 12 июня 2024 года

В Томске пройдут масштабные торжества в честь Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня. Основные мероприятия пройдут на площади у Драматического театра, где с 13:00 начнется большая праздничная программа.

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