95 лет назад родился Гельмут Коль, убедивший Горбачева отдать ГДР Западу

3 апреля 1930 года родился будущий "отец" объединения Германии – канцлер ФРГ Гельмут Коль. В скандальном интервью, опубликованном вопреки его предсмертной воле, Коль говорил, что Горбачев согласился продать ГДР Западу "по цене бутерброда".