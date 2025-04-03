95 лет назад родился Гельмут Коль, убедивший Горбачева отдать ГДР Западу

3 апреля 1930 года родился будущий "отец" объединения Германии – канцлер ФРГ Гельмут Коль. В скандальном интервью, опубликованном вопреки его предсмертной воле, Коль говорил, что Горбачев согласился продать ГДР Западу "по цене бутерброда".
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