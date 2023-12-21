«Авангард» сводит на нет ПРО США, — вице-премьер РФ Борисов Ирэн ОрлонскаяФразу «фазой саморазрушения» можно использовать для описания выводов западных экспертов относительно усиления российских РВСН гиперзвуковыми ракетами «Авангард» и их сравнения с предстоящей ликвидацией одного из элементов американской ядерной триады.
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