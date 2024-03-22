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Посол Ноздрев пригрозил Японии тяжелыми последствиями за отправку Patriot Киеву

Посол Ноздрев пригрозил Японии тяжелыми последствиями за отправку Patriot Киеву

РИАМО - 22 мар. Отправка Украине японских систем Patriot, произведенных по американской лицензии, обернется тяжелыми последствиями для отношений Токио с Москвой, заявил посол Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

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Комментарии
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Александр
Хватит болтать. Уже давно на эти пригрозил(ния) ни-кто не обращает внимание.
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