Посол Ноздрев пригрозил Японии тяжелыми последствиями за отправку Patriot Киеву

РИАМО - 22 мар. Отправка Украине японских систем Patriot, произведенных по американской лицензии, обернется тяжелыми последствиями для отношений Токио с Москвой, заявил посол Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.
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