Дзюба дал совет тем, кто столкнулся с жизненными трудностями: «Иди. Тяжело? Иди. Не можешь идти? Ползи. Но иди к своей цели, не останавливайся, не сдавайся»

«На самом деле, тут путь один простой, у меня действительно были моменты очень тяжелые в жизни, и на самом деле самое простое – я всегда это говорю в своем окружении – это сдаться, то есть у всех у нас бывают периоды, когда ты хочешь прямо на все плюнуть и как-то исчезнуть, а на самом деле нужно оставаться самим собой.