Сотрудникам ФСИН расширят полномочия в части применения силы и цензуре

Минюст готовит проект, расширяющий полномочия ФСИН в применении силы и цензуре Минюст России подготовил проект поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, подразумевающих расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) в части применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных, а также цензуры отправляемой в места заключения корреспонденции.