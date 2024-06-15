Сотрудникам ФСИН расширят полномочия в части применения силы и цензуре

Минюст готовит проект, расширяющий полномочия ФСИН в применении силы и цензуре Минюст России подготовил проект поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, подразумевающих расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) в части применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных, а также цензуры отправляемой в места заключения корреспонденции.
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