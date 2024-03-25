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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов о вылете «Салавата»: «Тренерские ошибки, возможно, были. Мы должны улучшить игру в нескольких аспектах»

 В серии первого раунда Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Трактору» (2-4). «Тренерские ошибки, возможно, были.

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