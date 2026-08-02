Противник выбит за реку Плотва - ВС РФ близки к созданию котла на Харьковщине Всё идёт к полному окружению группировки противника на северо-востоке Харьковской област.
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Противник выбит за реку Плотва - ВС РФ близки к созданию котла на Харьковщине Всё идёт к полному окружению группировки противника на северо-востоке Харьковской област.
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