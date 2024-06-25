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Путин поручил проанализировать практику изъятия детей органами опеки и попечительства

Путин поручил проанализировать практику изъятия детей органами опеки и попечительства

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации проанализировать практику отбора органами опеки детей из семей.

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Комментарии
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Нина Попова
Почему не отбирают детей у новоявленных россиян за агрессивность?
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13 час.
Cветлана
Ну наконец то!!!  Я все понимаю..действительно встречаются такие родители..которые издеваются над своими детьми..в прямом смысле слова..и тогда конечно ребенка надо спасать! Но таких вот вопиющих случаев множество по России....я бы сказала..Преступлений! как этот пример...забрать детей у матери потому. что у нее нет денег на новую печь!!! Это только преступники могут так поступить!! Враги народа..Иначе и не назовешь их...Выделите из муниципальных или федеральных денег 200 тыщ на новую печь..не разоритесь!!!! Так нет же..самим  же нужнее....Мы лучше детей у матери заберем..жизнь и ей и детям разрушим...Но денег не дадим...Ну преступники самые настоящие!!!
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12 час.

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