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"Их пеленали в младенчестве!": чем такие люди отличаются от тех, кого не пеленали?

"Их пеленали в младенчестве!": чем такие люди отличаются от тех, кого не пеленали?

Когда в семье появляется ребенок, родителям приходится решать массу вопросов, и в том числе такой: пеленать младенца или нет? Во всем мире много как противников этой процедуры для новорожденных, так и сторонников, уверенных в ее необходимости.

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