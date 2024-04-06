Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»?

Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»?

Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»? Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»? Значительная часть вчерашнего выступления президента России Владимира Путина на расширенной коллегии МВД была посвящена эху недавней трагедии в "Крокус Сити Холле".

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Комментарии
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W
Walery
В Нашей стране начался массовый отток представителей стран ближнего зарубежья и причин для этого явления у граждан среднеазиатских республик достаточно много. И было бы еще лучше если причин для этого станет еще больше!
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11 час.
Борис Сторублевцев
Большие сомнения , что это зверьё покидает Россию!!!А цифири есть сколько уехало , а так же сколько приехало ! И тогда сравним!!!!
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7 час.
людмила михайлик
Наконец президент обратил внимание на проблему, посмотрим
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6 час.

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