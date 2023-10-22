«Подыграли Путину»: Рада оставила Украину без «голодомора»

Политнавигатор Верховная рада утвердила поправку, которой предусматривается направить сотни миллионов гривен в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, лишив тем самым финансирования музея так называемого «голодомора» .
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