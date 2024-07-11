Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили штрафы для самокатчиков

Например, за пьяную езду придется ответить 30-ю тысячами рублей Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект от штрафах за нарушения со стороны водителей электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили пресс-службе нижней палаты парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии