Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили штрафы для самокатчиков

Например, за пьяную езду придется ответить 30-ю тысячами рублей Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект от штрафах за нарушения со стороны водителей электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили пресс-службе нижней палаты парламента.