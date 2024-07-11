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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили штрафы для самокатчиков

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили штрафы для самокатчиков

Например, за пьяную езду придется ответить 30-ю тысячами рублей Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект от штрафах за нарушения со стороны водителей электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили пресс-службе нижней палаты парламента.

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