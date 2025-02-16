Коммунальные службы Майкопа проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами Особое внимание уделяется подъемам и спускам, улицам, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, и дорогам с высокой интенсивностью движения.
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