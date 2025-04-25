Экономисты прогнозируют курс доллара на уровне 90-95 рублей

Бюджетная система России адаптирована к определенному диапазону валютных колебаний, а границей проблемной зоны рубля для бюджета можно считать 75 рублей за доллар, рассказала РИА Новости профессор экономического университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.
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