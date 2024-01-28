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Глава минсельхоза Польши Секерский: фермеров надо защитить от Украины

Глава минсельхоза Польши Секерский: фермеров надо защитить от Украины

Global look press/Keystone Press Agenc/Dominika Zarzycka Отмена Евросоюзом ввозных таможенных пошлин для украинских товаров приносит Киеву выгоду за счет польских фермеров, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

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