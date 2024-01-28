Глава минсельхоза Польши Секерский: фермеров надо защитить от Украины

Global look press/Keystone Press Agenc/Dominika Zarzycka Отмена Евросоюзом ввозных таможенных пошлин для украинских товаров приносит Киеву выгоду за счет польских фермеров, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии