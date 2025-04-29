Ватикан скрывает правду об НЛО? Уфолог требует раскрыть тайну Фатимы

Уфолог утверждает, что Ватикан скрывает контакт с инопланетянами.Британский уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что Ватикан скрывает истинное содержание Третьей тайны Фатимы, которая, по его мнению, представляет собой зашифрованное послание от внеземных цивилизаций.