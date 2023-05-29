Количество скидок и распродаж в США как раз и говорит о том, что в среднем народ там живёт беднее. У нас бы они вообще не выжили

Сейчас реально много стали производить тепличных овощей и поэтому параметру мы сильно выросли. При этом, в значительной части московских магазинов, как не зайдешь, стоимость этой агрохимии — 600-1200 рублей большую часть года, консервированные до 600-800 за кг доходят.
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