Известная байкерша и блогер МотоТаня разбилась насмерть в ДТП

Татьяна была одной из самых популярных байкерш не только в России, но и за ее пределами Известная российская байкерша и блогер Татьяна Озолина (МотоТаня) разбилась насмерть в ДТП в Турции, сообщает Telegram-канал SHOT.
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