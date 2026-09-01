Красная икра подешевела на 2,5% в России за год

В России средние розничные цены на красную икру за год снизились на 2,5%. В июле 2026 года килограмм деликатеса стоил около 9,4 тысячи рублей, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
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