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Красная икра подешевела на 2,5% в России за год

Красная икра подешевела на 2,5% в России за год

В России средние розничные цены на красную икру за год снизились на 2,5%. В июле 2026 года килограмм деликатеса стоил около 9,4 тысячи рублей, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

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