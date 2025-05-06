Внушительные трофеи НАТО и оружие разных эпох: ямальский журналист посетил выставку захваченной техники

Выставка трофейной техники в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге стала, безусловно, одним из самых ярких событий весны в Уральском Федеральном округе в рамках Года защитника Отечества.
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