Пентагон пока не подтверждает сообщения о падении двух российских ракет в Польше

Официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Патрик Райдер заявил, что на данный момент Пентагон не располагает информацией, которая бы подтверждала сообщения о падении двух российских ракет в Польше, передает РИА Новости.
Официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Патрик Райдер заявил, что на данный момент Пентагон не располагает информацией, которая бы подтверждала сообщения о падении двух российских ракет в Польше, передает РИА Новости.
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