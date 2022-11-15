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Пентагон пока не подтверждает сообщения о падении двух российских ракет в Польше

Пентагон пока не подтверждает сообщения о падении двух российских ракет в Польше

Официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Патрик Райдер заявил, что на данный момент Пентагон не располагает информацией, которая бы подтверждала сообщения о падении двух российских ракет в Польше, передает РИА Новости.

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