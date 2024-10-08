Пьяный ямалец кинулся с кулаками на полицейских

Ямалец пойдет в колонию после того, как, будучи пьяным, кинулся с кулаками на сотрудников полиции. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в Ноябрьске в июне 2024 года в отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы с просьбой о помощи.