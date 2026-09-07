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Сеть бункеров, шахт и подземных коммуникаций стали главным фактором боёв за Краматорск

Сеть бункеров, шахт и подземных коммуникаций стали главным фактором боёв за Краматорск

Краматорск сегодня рассматривается как один из ключевых узлов противостояния на Донбассе. Город с развитой промышленной инфраструктурой, крупными предприятиями и сложной системой инженерных сооружений постепенно превращается в мощный оборонительный район.

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