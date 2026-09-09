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У мужа Булановой обнаружились новые долги

У мужа Булановой обнаружились новые долги

Финансовые проблемы любимого супруга Татьяны Булановой продолжают набирать обороты: вслед за многомиллионными кредитными обязательствами у бизнесмена Валерия Руднева обнаружился еще и внушительный долг перед налоговиками.

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