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FESCO на всероссийской акции «Ночь музеев» организует для юных приморцев программу «Маршрут Великой Победы»

FESCO на всероссийской акции «Ночь музеев» организует для юных приморцев программу «Маршрут Великой Победы»

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») 17 мая во Владивостоке в ходе всероссийской акции «Ночь музеев» проведет для детей и родителей программу «Читаем город – маршрут Великой Победы».

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