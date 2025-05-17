В Поморье появилась обновлённая карта лесов для мониторинга пожарной обстановки

Она предназначена для лётчиков-наблюдателей ЕЛЦ, осуществляющих авиапатрулирование.На обновлённой карте чётко отображены границы всех лесничеств Архангельской области и выделены конкретные лесные кварталы.
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