Около 100 вооружённых мужчин в военной форме пытались захватить храм на Украине. Прихожане дали им отпор скамейками и вёдрамиВсё произошло во время литургии в Михайловском кафедральном собором УПЦ в Черкассах.
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