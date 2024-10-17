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Около 100 вооружённых мужчин в военной форме пытались захватить храм на Украине

Около 100 вооружённых мужчин в военной форме пытались захватить храм на Украине

Около 100 вооружённых мужчин в военной форме пытались захватить храм на Украине. Прихожане дали им отпор скамейками и вёдрамиВсё произошло во время литургии в Михайловском кафедральном собором УПЦ в Черкассах.

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