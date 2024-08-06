В Госдепе пообещали Израилю защиту в случае нападения

Соединенные Штаты будут защищать Израиль в случае нападения на него. При этом Вашингтон предпринимает необходимые шаги по снижению напряженности в этом регионе, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает телеканал Fox News.