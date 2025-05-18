Макрон призвал Трампа отреагировать на «цинизм» Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором призвал американского лидера Дональда Трампа отреагировать на «циничное поведение» своего российского коллеги Владимира Путина в контекстеПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором призвал американского лидера Дональда Трампа отреагировать на «циничное поведение» своего российского коллеги Владимира Путина в контексте конфликта на Украине.