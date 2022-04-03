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Ксения Собчак: отъезд из России простят Пугачевой, но не Галкину

Ксения Собчак: отъезд из России простят Пугачевой, но не Галкину

По мнению Собчак, Галкин своим отъездом предрешил свою дальнейшую судьбу. Как заявила Собчак на своем YouTube-канале, Алле Пугачевой граждане России готовы многое простить, поскольку уважаемая певица стала чуть ли не национальным достоянием.

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