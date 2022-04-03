Ксения Собчак: отъезд из России простят Пугачевой, но не Галкину

По мнению Собчак, Галкин своим отъездом предрешил свою дальнейшую судьбу. Как заявила Собчак на своем YouTube-канале, Алле Пугачевой граждане России готовы многое простить, поскольку уважаемая певица стала чуть ли не национальным достоянием.
По мнению Собчак, Галкин своим отъездом предрешил свою дальнейшую судьбу. Как заявила Собчак на своем YouTube-канале, Алле Пугачевой граждане России готовы многое простить, поскольку уважаемая певица стала чуть ли не национальным достоянием.
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