Ксения Собчак: отъезд из России простят Пугачевой, но не Галкину

По мнению Собчак, Галкин своим отъездом предрешил свою дальнейшую судьбу. Как заявила Собчак на своем YouTube-канале, Алле Пугачевой граждане России готовы многое простить, поскольку уважаемая певица стала чуть ли не национальным достоянием.